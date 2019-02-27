  • 2019年2月27日 星期三
  • 19º
  • 85%
熱門： 葉德嫻西營盤罷駛海膽卡介苗

日報新聞 > 娛樂

劉心悠奉旨攬人夫唔尷尬

2019-02-27 列印
■心悠同James好合拍。
Previous Next

　　劉心悠跟James早前拍攝奇華嫁喜禮餅首部愛情微電影《一半 就是一直相伴》，昨日他們以情侶擋出席首播禮。席間，兩日舉止親密，尤如真實情侶。

　　心悠提到微電影中他們飾演差點就分手的情侶，拍攝了兩日，再加上拍了廣告硬照，很多動作都駕輕就熟，不覺得尷尬。問到她跟James可會有發展空間，她笑說：「佢結咗婚㗎啦！（驚唔驚佢老婆呷醋？）唔會，大家好專業。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd