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陳曉華欣聞被封「最大勁敵」

2019-02-27 列印
■（左起）陳曉華和彭嘉伊齊受訪。
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　　《2019國際中華小姐競選》19位候選佳麗昨日獲安排拍攝花絮片段。

　　吉隆坡佳麗彭嘉伊在大馬拍過廣告及網劇，問到可有信心摘后冠？她說不會強求，又笑指「最大勁敵」是香港代表陳曉華，覺得對方似天使兼擁有很漂亮的笑容。陳曉華聞言大喜，但坦言有點緊張，因才藝環節要在空中表演，近日更發噩夢跌下來及遺漏東西！她亦笑言，減壓方法就是進食！

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