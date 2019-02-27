城城樂意提攜影壇新秀

郭富城昨以大使身份出席香港國際電影節記者會，他坦言常收到外國的劇本，但要揀選適合自己的才會接拍，對於同場的梁家輝說要他提攜影壇新秀，城城笑謂一直很支持新人及新導演，亦樂於和他們合作，「我亦曾是新人，新人需要機會學習，我和新人合作時不會收埋自己，會和他們分享經歷，希望有機會參與講座或座談會，和大家分享、交流。」



梁家輝認為，全球電影業都很缺乏「第二梯隊」，荷里活是高端電影代表，但都是靠特技，欠缺特別出色的演員和導演。



