﻿為老公放好姊妹飛機 阿嬌幫祖兒點燈求姻緣補數

鍾欣潼（阿嬌）、陳嘉寶和陳瀅等昨日齊出席一公開活動，阿嬌直認本來答應跟容祖兒和蔡卓妍（阿Sa）兩個好姊妹，齊去日本北海道滑雪旅行，但最終她為遷就老公賴弘國時間而「放飛機」。不過，覓到如意郎君的阿嬌，自己幸福都無忘記好姊妹，早前更親自到內地一間金童玉女廟替祖兒點燈求姻緣，相當有心。



對於捨棄兩位好姊妹沒有一起去北海道旅行，阿嬌起初表示因公司替她接了這天的工作，所以不能同行，之後再解釋自己有了家庭，要有責任照顧自己的老公，即被記者取笑她現在只有異性，阿嬌尷尬地說：「有家室的人便會明白。（老公不讓你去嗎？）不要說，下次一齊去，這次因為老公去不到。（所以你亦不能去？）這些不要逼我，我真的很想跟她們一起去滑雪，其實遲些會和老公與她們到希臘旅行。（現在你要顧及老公的檔期，而不是老公遷就你？）不要講這些，不要分裂我們的家庭。（老公是第一位？）大家明的！對！姊妹都重要。」



蜜月抱恙嚇親老公



問到可有替好姊妹祖兒着緊找個伴？阿嬌稱，自己很神心地到內地一間金童玉女廟幫祖兒求位點燈求姻緣。她說：「那間廟好難等到有位可以點燈。（可有替老公點燈？）當然有，早在結婚前媽媽已幫我點了燈。」至於可有實際行動介紹男士給祖兒認識？阿嬌即耍手說：「不！」因為她是「宅女」，這些交給阿Sa，不過也要祖兒自己努力，外來力量只是輔助好一點！



談到早前流感不適，阿嬌稱現已康復多了，雖說小病是福，但早前和老公到荷蘭和比利時度蜜月時，在荷蘭期間病倒且很嚴重，阿嬌指當天早上吃了藥，於晚上和老公到酒吧開了一支香檳，但藥力與酒相撞，她上廁時辛苦得躺在地上半小時，後來老公驚覺有異才衝入廁所找她。問到是否老公照顧不周才經常病？阿嬌即撐老公說：「有、有、他有照顧我！」



陳嘉寶生B十級痛



產後首度出席公開活動的陳嘉寶，穿上低胸外套比過往更開放。問到是否身材豐滿而充滿自信？她稱只覺得自己比過往有膽量，因順產時痛了20多小時，就連十級痛楚也經歷過，所以現在沒甚麼東西會害怕，問這是否包括性感在內？她笑言：「這個不同，性感不會痛嘛！」陳嘉寶又稱剛生完，要給時間淡忘痛楚，才考慮再追。



陳瀅稱一直不信犯太歲這回事，所以親友叮囑她屬蛇出入小心也不理，怎料前日接連撞花了座駕兩次，不由她不相信，即時要求媽媽替她攝太歲，只因晚上她便要飛往巴黎出席時裝周活動。講到巴黎浪漫，問到陳家樂是否浪漫時，她即劃清界線，「不清楚他浪不浪漫，（沒有在你面前展現嗎？）沒有，拍劇時接觸多，但拍劇完畢後便沒有聯絡了。」