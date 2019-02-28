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美國東莞輪住開Show ﻿克勤猛吊威吔想嘔﻿

2019-02-28 列印
■克勤因為想嘔好驚係作感冒，佢話做騷最忌病，好彩休息一晚就冇事。
■關淑怡性感現身撐克勤。
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　　李克勤剛完成美國及東莞巡迴演唱會，因為兩星期內輪住開Show加上時差，令一向捱得的克勤都頂唔順，在東莞綵排完吊威吔後不停想嘔，飯都食唔落，要喊停休息兩日。

　　克勤先去美國做巡演，回來後無休息就再上內地東莞開騷，綵排期間還去另一地方做商演之後再返東莞，因為太攰，克勤在東莞綵排完吊威吔，於高空中不停打轉後就開始想嘔，「平日轉完休息一陣就冇事，今次吊完一直作嘔，晚飯都食唔落。」

　　而東莞Show亦請來認識三十年老友關淑怡做嘉賓，她一出場就令全場熱度加溫，克勤笑言自己也比關小姐嚇一嚇，「冇諗過佢對觀眾咁好呀，咁性感行出來。哈哈！我即刻同佢講，我唔敢亂望呀！我怕比老婆鬧，盡量望你個頭頂啦！」

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