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Angelababy巴黎睇騷兼慶生

2019-02-28 列印
■Baby穿上薄紗裙在鐵塔前留影。
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　　今日是Angelababy的30歲牛一，日前她獲邀出席巴黎時裝周，穿上春夏款仙女裙的Baby在巴黎鐵塔附近影相，風吹起薄紗裙擺加上簡單又典雅的髮型，非常有格調。

　　生日月的Baby非常忙，要同李晨及鄭愷拍新一輯第七季的內地綜藝節目《奔跑吧》，又要出席巴黎時裝周。作為中國區品牌大使，Baby好識做，不斷讚賞每套服飾，工作完結，同行的工作人員送上蛋糕預祝Baby生日，令她十分開心。



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