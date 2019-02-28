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新MV出籠 ﻿陳奕迅﻿﻿呈現巡演瘋狂﻿

2019-02-28 列印
■Eason與DUO團隊的新歌MV昨日上架。
■Eason與團隊各人一直都合作無間。
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　　陳奕迅（Eason）連同DUO團隊於去年12月推出《L.O.V.E.》專輯，歌曲《瘋狂的朋友》MV昨日上架，輯錄了DUO團隊的有趣時光，呈現出他們在巡演期間鮮為人知的瘋狂一面。



　　《瘋狂的朋友》的MV由DUO團隊和音之一張傑邦執導及剪輯，片段來自過去Eason及DUO團隊幕幕珍貴的回憶片段。該曲中最佻皮的一句歌詞是「開空調，可不可以~」，並由團隊的敲擊樂手Chris Polanco以響亮聲音作開端，MV畫面正是團隊在旅遊巴上教Chris以普通話請求司機開空調的爆笑過程，十分有趣。

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