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蓋世寶回復自由身 有戲拍願試行性感

2019-02-28 列印
■蓋世寶約滿後坦言，乜都想試吓。
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　　蓋世寶昨日到電台接受訪問時表示，今日約滿TVB，回復自由身後，首要考慮經濟因素，幸而她在TVB的底薪不高，故在外接一兩個工作已可抵消。問她會否搵經理人？她稱之前被藝員合約綁住，要多點時間考慮。至於想走甚麼路線？她笑言：「乜都想試，我有戲癮但未有人搵，如果走性感路線就一定要健康。」

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