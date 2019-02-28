蓋世寶回復自由身 有戲拍願試行性感

美國總統特朗普和北韓領導人金正恩周三於越南河內會面，特朗普與金正恩握手，二人先交談約二十分鐘，在雙方幕僚陪同下，共晉晚餐大約一個半小時。特朗普早前於社交媒體上盛讚北韓有「很棒的潛力」，可像越南一樣發展蓬勃經濟，更稱呼金正恩為「朋友」。 特朗普先與越南政府領袖共晉午餐及進行雙邊會談，之後再與金正恩單對單會面。在當地時間晚上六時左右，特朗普率先抵達會面的索菲特大都會酒店，其後金正恩的車隊亦抵達，二人在見面時握手。其間特朗普大讚金正恩是「偉大領袖」，而金正恩強調有信心峰會取得好結果。二人先交談約二十分鐘，之後在雙方幕僚陪同下，共晉晚餐大約一個半小時，兩人各帶兩名官員和翻譯出席，陪...

2019-02-28