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為《尋秦記》電影版開工 宣萱心情興奮飛赴貴州

2019-02-28 列印
■宣萱將到內地拍攝新片。
■沈慧林亦有邀請陳曉東出席。
■鄧鉅明和太太鄧宣宏雁拍拖赴會。
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　　宣萱、鄧鉅明和太太鄧宣宏雁、鄺美雲和陳曉東等，前晚均有出席鐘錶品牌萬希泉周年晚宴。

　　宣萱透露，將要飛赴內地貴州拍攝《尋秦記》電影版，這是她一直期待的事，沒想到有很多朋友比她更期待，和她再合作的林峯亦感到很興奮！雖然未知戲中會否有感情線，但宣萱期望該片能在明年上映。

　　萬希泉創辦人沈慧林則透露，今年邀得英國前國腳奧雲擔任代言人，「佢對設計要求好高，早前已畀咗四、五個版本佢睇，做到最靚先係重點。」與沈慧林認識多年的鄺美雲也是座上客，她大讚對方是有為青年，剛加入「香港珠海社團總會」便擔任義工做探訪工作。

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