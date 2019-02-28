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阿佘賀梁靖琪36歲牛一

2019-02-28 列印
■阿佘讚壽星女的善良，令世界變得更加美好。
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　　佘詩曼、湯盈盈、姚樂怡、周家蔚、文頌嫻、梁靖琪及鍾麗淇好老友，七人組成「七魔女」，大時大節或組員牛一都會有飯聚。

　　前晚，梁靖琪36歲生日，「七魔女」齊腳慶祝。壽星女在社交網貼上生日飯局合照，並留言：「如果沒有你們，我不敢想像我的日子會怎麼過。你們成為了我的依靠，那些開心的，不開心的，多謝你們一直在我身邊，守護着我，你們是我人生中很重要的支持！」阿佘亦分享同梁靖琪面貼面合照。

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