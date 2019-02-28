王大陸欣喜「阿媽」係鍾麗緹

前晚，王大陸及導演陳玉珊在港宣傳新戲《一吻定情》，逾百粉絲到場支持，王大陸出場時亦識做地以廣東話跟大家打招呼，又大派心心冧粉絲。



《一》片改編自日本漫畫《淘氣小親親》，曾被拍成日、台劇，鄭元暢主演的台劇版《惡作劇之吻》最受歡迎，王大陸指難免會比較，但沒太大壓力，因為是2019年的新版本，很創新。講到鍾麗緹在戲中飾演他媽媽，王大陸即笑說：「她是我和導演老公的女神，大家都很愛她，很開心她今次做我媽媽。」



