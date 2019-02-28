﻿送鑽飾賀結婚22周年 黎耀祥冧妻宣言︰永遠守護 共度餘生

圈中恩愛夫妻黎耀祥與太太Julia(梁耀蓮)上周(18日)度過了結婚22周年紀念，適逢祥嫂2月24日生日，人夫除陪太太連環慶生，仲公開愛妻宣言話「永遠守護，共度餘生」冧爆老婆。日前「愛妻號」祥仔還抽空帶太太到深水埗一間相熟金行任揀鑽飾做禮物。其間，老夫老妻又即場耍花槍，祥仔鬼馬地O氹完老婆一輪，又乘機笑住向老婆兼經理人提出要求：「對外嘅事佢做得未夠好，僅得85分，我遲早炒咗佢！」好搞笑。



視帝祥出名係住家好男人，早前拍竣《殺手》即與太太到韓國、日本旅行，然後飛海南演跨年騷，接着到新加坡賭場賀新春。周日（24日）太太牛一，祥仔連日為壽星女安排幾個飯局，在個人網誌po生日相，人夫仲留言「願往後美好的每一天，愉快健康，永遠守護，走過困難，共度餘生，生日快樂！」29真言，勁放閃。



錫老公慳荷包



日前祥仔帶埋老婆落珠寶店揀禮物，視帝大駕光臨，除老闆娘親自出來招呼，亦吸引一眾師奶、店員爭相「集郵」。原本祥仔答應任老婆揀首飾做禮物，Julia試完價值三百萬黃鑽鎮店之寶戒指後，又試戴了一條價值30幾萬、28卡鑽石頸鏈，愛不釋手。睇完一輪，Julia扁扁咀笑說：「但佢（祥仔）只可以送一件畀我，300萬真係太貴，就算佢買畀我都唔敢要，因為老公搵錢好辛苦O架，我一世都唔會買；買對普普通通、幾萬蚊嘅耳環就乜嘢場合都可以戴得到。」問到祥仔係咪愈坐愈滴汗？他笑說：「唔會，我知佢揀得就會鍾意，佢平日持家有道，因為佢唔會亂嚟。揀一件禮物，但有幾種用途，好抵呀！」



原來去年祥仔生日，祥嫂Julia已收到大驚喜，就是丈夫倒轉頭送鑽戒俾佢，祥仔解釋：「因為我冇乜嘢要買……其實我唔係年年都送嘢俾Julia，而係月月都送，佢有邊個月唔買嘢呀？」提到22年夫妻相處之道，祥仔認為最重要互相包容，同埋搵到共同生活節奏及人生方向。他又帶笑投訴老婆：「佢對人對事經驗唔夠，提咗佢好多時又唔記得，所以我日日都警告佢！我遲早炒佢魷魚，唔幫我做嘢就有100分，O依家得85分，咁我又明白嘅，我喺呢行做咗30年，佢只做幾年，唔可以要求佢好似我咁細緻度，我成日叫佢唔好做，休息吓咪好囉。」祥嫂卻搖頭猛話唔得：「我會做好呢份工，死都霸住做唔退休。」



採訪：方騫平



場地：富麗華珠寶金行