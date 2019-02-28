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﻿兩大視帝決戰

2019-02-28 列印
■祥仔與陳豪早前拍攝新劇《殺手》一場對打戲。
■祥仔帶住假肚又打又跑辛苦拍戲。
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  去年，黎耀祥同大台改簽部頭合約，同年尾開拍新劇《殺手》，飾演過氣殺手嘅佢更秘密練6塊腹肌，拍攝時就戴假肚扮中佬大肚腩。劇中，祥仔不時親身上陣應付動作場面，其中與視帝陳豪有場「雙雄對決」戲份，兩人唔錫身拳拳到肉。
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