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﻿陪大肚老婆狂食芝士 陳展鵬呻體重破紀錄

2019-03-01 列印
■陳展鵬與唐詩詠有感情線，但暫未知有沒有激吻戲。
■姚子羚與陳山聰事隔兩年再合作，笑言默契依然十分好。
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　　陳展鵬、唐詩詠昨出席劇集《唐人街》拜神活動，陳展鵬透露早前化妝發覺自己個樣腫腫地，上磅才知肥了十多磅，人生未試過這麼重磅，在積極減肥下，一個月內減了十磅。他說因為要陪太太吃，而太太很喜歡吃西餐，尤其是致肥食物芝士，幸好拍戲便可以減磅，自覺現時的狀態不錯，起飛腳也靈活一點，稍後有場赤裸上身在監獄打擂台的戲。陳展鵬說今次連唐詩詠也要打，練習時也替對方擔心，不過練完後比想像中好。

　　另外，同劇的姚子羚及陳山聰是繼《同盟》後再合作，子羚說剛剛拍了一場激吻戲，笑言益了陳山聰，而且更錫到「啜啜聲」，令導演十分滿意。
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