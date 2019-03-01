﻿被女Fans追捧要下嫁 王大陸笑言唔明鍾意佢啲乜

日本經典少女漫畫《淘氣小親親》曾被拍成多部影視作品，最新上映的內地電影版《一吻定情》由王大陸飾演外貌出眾，全校第一的天才「江直樹」，被笨頭笨腦的林允「原湘琴」示愛力追。現實生活中，王大陸都會追捧偶像，但就唔太覺自己有吸引力，還一臉尷尬笑住說：「我比一般帥多點點，不認識我的人覺得我是男神，但相識後知道我愛玩，對我看法一定改觀。」



《一吻定情》由《我的少女時代》導演陳玉珊耗資2億新台幣拍攝，過往多部有關漫畫的影視作品中，王大陸對鄭元暢和林依晨演的偶像劇《惡作劇之吻》最有印象：「因為我小時候每周都會追看，而且每周都會哭一次！」原來王大陸曾三次拒演「江直樹」，但他否認因為珠玉在前，壓力太大，強調壓力還好，鄭元暢也有鼓勵他加油。那麼是否不夠靚仔做不到外貌出眾的「江直樹」？他即反對說法，笑住說：「不是！我好帥！只因江直樹IQ 200，而且有高冷外形，跟我陽光、Man有偏差，擔心不太適合，其實我很喜歡這個角色。最難忘不是親吻林允，而是釋出爆發力，以天才角度和爸爸吵架，反而和林允拍親吻戲經綵排及溝通後，大家知道會做甚麼拍得好順利，對手也相當專業。」



問他是否林允心目中的男神？王大陸大笑說：「我覺得每個不認識我的，最初有距離感時，一定覺得我帥同喜歡我！但close後知我愛玩，再不覺我帥了！不過，仍然有年紀小的fans說要嫁給我，要做『江太太』！其實我也不知道她們喜歡我甚麼。哈！現實中我喜歡一個人，被女生包圍太尷尬了。」陳玉珊大讚林允好戲，尤其失戀後跑哭的段落，更比她預期拍得順利，她說：「傻傻的林允喜歡這個漫畫角色自薦演出，她拍得好認真，雖然臨時加入這段跑哭戲，但對她冇難度，拍足5 take冇問題，交足功貨。」



採訪：方騫平 攝影：李權威 場地：HOTEL VIC on the Harbour