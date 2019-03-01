陳瀅谷胸做快樂舞小姐 笑住被摑洪永城蕭正楠

去年宣佈已秘婚的蕭正楠（Edwin），新婚期間日日帶笑演出王心慰監製的新劇《黃金有罪》，喜慶情緒帶動同劇演員，早前Edwin和洪永城（Tony）趕拍一場煞科戲，兩人上演一幕英雄救美，為幫飾演夜總會舞小姐的劉芷希解圍被黑警古明華掌摑，由於要多角度攞位，兩人被摑完又摑無黑面仲笑晒口，氣氛好好。



採訪：方騫平 攝影：張詠森



蕭正楠公開「人夫」身份後nonstop開工，未有時間「造人」，而他坦言蕭太黃翠如喜歡工作，要過多幾年先實行家庭計劃。日前雖然拍通宵戲，但Edwin人逢喜事精神爽，未見有倦意，仲愈演愈有神采，正能量氣場影響埋洪永城及陳瀅等，凌晨工作仍然好有幹勁。戲組喺旺角一間麻雀館搭建成的80年代舞廳取景，當晚場口講黑警古明華怒摑拒絕去「開房」的舞小姐劉芷希，蕭正楠及洪永城挺身英雄救美，因而和古明華下屬起衝突，蕭正楠雙手被手銬鎖住，兩人亦被古佬掌摑洩憤，幸而最後得到途經的大Sir張達倫解圍。



洪永城玩鬼古佬



當晚天氣忽然轉冷，各人所穿的懷舊戲服相當單薄，又要在「夜總會」門外取景，但大家拍得興高采烈，抗寒能力好強。當導演要求拍多一take掌摑戲，古佬笑嘻嘻話：「又嚟多一次，又畀我打多次。」蜜運中的洪永城帶笑風騷「兇」古佬：「打我點搞先？係咪唔想收工呀？」古佬笑住投降：「借位啫！借位啫！」Edwin也笑埋一份，因為人人有份，唔會落空。



陳瀅開心收得工



同場加演穿上紅色低胸晚裝的陳瀅彈彈吓咁跑出舞廳門口，她笑說：「其實全劇入面得呢日最性感，講我做一日舞小姐，原先劇中我喺Club做侍應，但當日唔夠人，基於貪玩同貪錢，媽媽生畀咗好多錢我客串做埋小姐，所以着到咁性感。由於好懷舊，相信當年父母應該愛落呢啲地方玩，感覺幾得意。」亦由於是陳瀅在該劇的最後一場，所以勁開心，仲叫洪永城幫佢影低花絮留念。



