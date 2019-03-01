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朱晨麗帶病拍打拳戲　感激台前幕後照顧

2019-03-01 列印
■朱晨麗與黃心穎拍打拳戲，十分投入。
■朱晨麗抱恙開工，不用埋位時便要躺下休息。
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　　朱晨麗（朱朱）劇集一套接一套的開拍，目前忙於趕拍《法證先鋒IV》的她，雖然拍攝尚算順利，預計三月尾可煞科，不過另一新劇已趕「交人」，朱朱擔心時間上未能配合，屆時或許要身兼兩組戲，不過正值搏殺期的她視之為挑戰！

　　早前朱朱發高燒，但未有特別請假，翌日還與黃心穎開通宵，拍攝了一場打拳戲，「拍完動作場面，還要與心穎坐低拍感情戲傾心事，那天我對白多達數頁紙，背誦之餘還要顧及情感投入，難度相當大。」朱朱感激拍攝當日台前幕後對自己很照顧，「抱恙拍打戲，真的感到天旋地轉，幸而不需要我埋位時，導演會讓我躺下休息，工作人員會遞水及補充飲料給我。」

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