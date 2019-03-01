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超蓮衣着打扮不用媽咪過目

2019-03-01 列印
■超蓮盛裝亮相。
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　　賭王何鴻燊三房女兒超蓮昨穿上低V靚裙出席活動，提到早前在網上分享露背照被媽咪訓話，超蓮說昨日的裙子款式不算低胸，平日衣着打扮也毋須給媽媽過目。

　　談到昨日是姐姐超雲30歲生日，超蓮爆姐姐收到很多花和禮物，家中出現花海，但她不知這些花和禮物是否來自超雲的追求者。

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