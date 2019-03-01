談到昨日是姐姐超雲30歲生日，超蓮爆姐姐收到很多花和禮物，家中出現花海，但她不知這些花和禮物是否來自超雲的追求者。
超蓮衣着打扮不用媽咪過目
談到昨日是姐姐超雲30歲生日，超蓮爆姐姐收到很多花和禮物，家中出現花海，但她不知這些花和禮物是否來自超雲的追求者。
涉掘礦機詐騙 「幣少爺」被捕
涉及深水埗當街撒錢案，經常博出位的「幣少爺」黃鉦傑今次認真弊傢伙！他昨午就撒錢一事到警署報到時，遭在場等候的商業罪案調查科探員拘捕，指其經營的虛擬貨幣挖礦機公司涉騙取至少十八名市民共二百六十萬元，押他...
2019-03-01
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並非多買美國貨能解決 萊特希澤談判仍有大量工作
美國貿易代表萊特希澤出席眾議院籌款委員會美中貿易聽證會時表示，仍然需要與中國進行大量工作才能達成貿易協議。 萊特希澤（Robert Lighthizer）周三（二十七日）出席眾議院籌款委員會美中貿易聽證會時，表示仍然需要與中國進行大量工作才能達成貿易協議，並強調需要解決執行協議的問題，批評中國並無履行過去作出的很多承諾。萊特希澤說，中國除了購買更多美國貨品之餘，亦要進行結構性改革。 萊特希澤指，美中貿易是美國經貿官員歷來面對的最大挑戰。他說過去數月雙方的談判雖然取得進展，但兩國仍有很多工作要做，最重要的是要確保雙方遵守協議的條款。萊特希澤上周與財長努欽等與中方經貿代表團磋商...
2019-03-01
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分析料將延遲脫歐兩年 英歐談判多兩周磋商
英國國會下議院在周三會議上，支持首相文翠珊所提出的三步計劃，讓她有多兩個星期時間與歐盟進行談判，修改脫歐協議。下議院最遲會於三月十二日就修改後的協議進行表決，如果到時不獲通過，下議院便於三月十三或十四...
2019-03-01
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政府推15幅住宅地僅供應8850伙
發展局公佈新一個財政年度賣地計劃，發展局局長黃偉綸表示，來年將推出15幅住宅地，提供8850伙，其中8幅為今年度滾存，新增地皮則有7幅，包括南區南風道、鴨脷洲海旁道、大坑道135號、屯門景秀里與景峰徑...
2019-03-01
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印巴衝突續利淡大市 美朝峰會腰斬 杜指跌55點
投資市場消息好壞紛呈，儘管美國上季經濟增長2.6%勝預期，但被美朝峰會無法達成共識，及印度與巴基斯坦衝突所抵銷，美股杜指開市下跌66點報25918點，納指亦跌38點報7516點，標指跌18點報2775...
2019-03-01
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傷疲盡起迎歐聯 撐蜂螫「奧堡」
多蒙特上輪德甲主場3:2險勝利華古遜，終止之前各賽事五場不勝低潮。為保持勇態迎戰下周二作東鬥熱刺的歐聯十六強次回合，蜜蜂軍團翼鋒查頓辛祖揚言今晚聯賽作客中門大開的奧格斯堡不容有失，加上本身傷兵潮漸退，讓球主客和讓一球「客勝」捧得過。 （Now670、有線611、651台、FOX+周六凌晨3:30直播） 蜂軍在剛過去的二月陷入低潮，不同賽事首五戰法定時間四和一負不勝，直到上場德甲作東鬥利華古遜才重啟勝利之門。上仗交出入球和助攻各一次、當選為該輪最佳球員的查頓辛祖豪言，今晚一戰要再下一城，不僅力保一哥寶座，還要為下場歐聯力圖收復三球的奇蹟之戰壯聲威︰「我們已經重返正軌，...
2019-03-01
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活氧除菌 環保洗衣
踏入回南天，難乾衣物容易滋生霉菌。有德國品牌推出先進活氧除菌洗衣機，毋須使用化學消毒劑，已可有效殺菌，還有四十五分鐘活氧清新功能，適合為毛公仔除臭。文：阿卓爸爸圖：陳鐵剛 產品查詢：2623 71...
2019-03-01
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結婚十周年 甜蜜不再 周慧敏 倪震 各行各買
51歲「玉女掌門人」周慧敏（Vivian），09年1月戲劇性地原諒出軌同居男友倪震，仲失驚無神結埋婚，唔經唔覺，二人結婚已十年，Vivian上月破例喺網誌大晒夫妻合照，慶祝「錫婚」。日前下午，鮮少連體...
2019-03-01
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社論——供應收韁 樓市更難測
樓價與民生息息相關。昨天差餉物業估價署公佈，一月份私人住宅樓價指數按月升零點零八個百分點，是連續五個月下跌之後，首次掉頭回升，究竟樓市未來走向是升是跌？沒有人有水晶球，眾說紛紜，但對樓市的預測，離不開兩大主宰因素——單位供應和外圍經濟環境。 前天公佈的《財政預算案》，羅列統計數字，有助市場了解未來的樓宇供應。新一年度賣地計劃共推出十五幅土地，當中七幅為新增用地，但合共可建約千八百伙單位，不但連續兩年下跌，更創十年以來新低，而預計全年潛在土地供應亦只有一萬五千五百伙，僅及一一年推地高峰期的四成三。由於未來覓地建屋依然困難，相信不可能突然增加供應，加上未來七成土地將建公營房屋，...
2019-03-01
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馬場浮世繪——楊明綸明日座騎易配
楊明綸在剛次谷草賽事出賽期間下背部不適，因而未能履行餘下賽事的策騎聘約。馬會首席醫療主任昨天通知受薪董事小組，楊明綸雖然經過治療，但傷勢惡化，因此他將不適宜履行明日沙田賽事的策騎聘約。首席醫療主任表示，目前正待進一步檢查的結果，而楊明綸因背傷可能須休養數周。小組已批准下列馬匹易配：第一場「好友祥勝」易配梁家俊、第二場「東方孖寶」易配貝力斯、第三場「長長友」易配李寶利、第四場「天賜寶」易配吳嘉晉、第八場「神龍駒」易配蘇兆輝。第十場「開心兄弟」易配巫顯東。 馬場浮世繪
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