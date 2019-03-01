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阿徐爆陳奕迅滑雪頂親個肺

2019-03-01 列印
■阿徐話同老公互相照顧，旅程中增進感情。
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　　徐濠縈（阿徐）為陪老公陳奕迅（Eason）滑雪而放棄出戰今年「渣馬」，她昨日坦承一定是老公緊要，因為兩公婆難得夾到假，而且很多時都可以跑，今次在日本滑了十天雪，像移民上雪山，期間自己碌住落山Chok親條頸，好彩浸完溫泉就好啲；老公就手踭頂到自己個肺、搞到連唞氣都痛，她即時陪老公睇醫生，好彩沒事不需照X光。

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