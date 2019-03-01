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38歲竹內結子再婚　閃嫁師弟中林大樹

2019-03-01 列印
■竹內與中林聯名宣佈結婚的喜訊。網上圖片
■今年1月，竹內與中林在串燒店撐枱腳，當時二人否認拍拖。資料圖片
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　　38歲日本女星竹內結子昨日傳來喜訊，與34歲同門師弟中林大樹閃婚，二人更聯名發表聲明宣佈婚訊。聲明中表示，他們於2009年在電影《白色榮光2：染血將軍的凱旋》中結緣，最初以前輩與後輩的關係來往，漸漸發展成情侶。不過在1月時二人曾被拍到恩愛撐枱腳而令戀情曝光，當時事務所還矢口否認戀聞，估不到約一個月後即傳來婚訊。據日本傳媒報道，竹內結子最近剛完成新劇《醜聞專業律師Queen》的拍攝工作後，便與男友註冊，至於何時舉行婚禮則未有定案。

　　竹內結子與前夫中村獅童於2008年離婚，雙方育有一兒子，據知竹內的兒子對母親再婚甚為支持。

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