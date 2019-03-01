﻿結婚十周年 甜蜜不再 周慧敏 倪震 各行各買

51歲「玉女掌門人」周慧敏（Vivian），09年1月戲劇性地原諒出軌同居男友倪震，仲失驚無神結埋婚，唔經唔覺，二人結婚已十年，Vivian上月破例喺網誌大晒夫妻合照，慶祝「錫婚」。日前下午，鮮少連體出街嘅Vivian和丈夫似乎恩愛大減，各自戴口罩密冚行銅鑼灣。見中佬倪震睇完限量水杯，再買香薰，全程保持高度戒備，好怕人認出。而凍齡靚人妻就一身運動look漫無目的行利園hea時間，似乎唔想咁早返閨囉！



現年54歲嘅倪震同周慧敏89年認識，金童玉女愛情長跑多年，豈料08年，男方被傳媒直擊到喺蘭桂坊夜場啜爆女學生張茆，「孔雀開屏」事件哄動全城；不過，雨過天晴，兩人09年1月拉埋天窗，婚後倪震循規蹈矩，兩公婆表現恩愛。好似去年初，Vivian舉行演唱會時就喺台上激罕放閃，被好友克勤問到其凍齡秘訣時就甜笑回應「老公錫我囉！」



激罕談老公



一齊廿幾年，倪震同周慧敏亦濃情轉淡。日前一連兩日下午，兩夫婦又分頭出動，各有各行銅鑼灣。先見中佬倪震一身T恤牛仔褲波鞋，凸腩行連鎖咖啡店。佢喺coffee shop內唔係歎咖啡，而係專登嚟睇精緻咖啡杯和暖壺，逐個拎上手研究吓，勝在大把時間。逗留廿分鐘都無心水，就行去附近精品店再shopping。呢次，倪震一心嚟幫襯，見佢行去香薰專櫃，脫下口罩聞香味，聞完兩秒即極速戴番口罩，又警覺性高四圍望，一路揀一路打醒十二分精神，好似勁驚被攝入鏡頭。最後，佢買咗兩支香薰走人，離開時有點寒背又有個小肚腩嘅佢，老態盡顯。



另一日，身形纖瘦嘅Vivian低調現身利園。因今年要忙於巡迴演唱會，4月將於汕頭演出，所以美魔女勤力keep fit，當日一身運動look，似係做完運動先去行街。素顏長髮又戴上口罩嘅人妻，漫無目的咁喺商場window shopping，每當有人迎面行過都耷低頭，唔想人搔擾。兜咗個圈，佢才拎住件外套行入店舖，齋用眼「睇衫」又快速離開，根本無心shopping，之後hea行多兩間名店，才打的走人。



採訪 : 梁志明、李權威