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﻿才女重拾畫筆

2019-03-01 列印
■十幾年前參加「香港油尖旺風情水彩畫邀請展」嘅作品「後巷」。
■Vivian本周嘅隨筆新作「再臨」。
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  早排，周慧敏不時出席友人畫展，挑起畫癮，重拾放下約廿年嘅嗜好，畫咗幾幅新作，仲話先喺社交網站分享，遲啲才考慮開畫展。
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