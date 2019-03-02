未獲金像提名感失望 ﻿陸駿光陳漢娜﻿﻿演師生戀好尷尬﻿

陸駿光（嗱喳）和陳漢娜（Hanna）最近首次在電影《G殺》中合作，兩人在戲中演繹一段不為世俗接受的師生戀，兩人坦言事前都要說服自己，將角色合理化演出。由於兩人初次合作，起初確有點尷尬，但好快便投入到令人覺得是一對。對於該片獲香港金像獎6項提名，但兩人卻無份，他們坦承確有失望，但也有信心提名獎項能奪獎而歸。 撰文：杜淑霞 攝影：李維隆 形象：Cedric Lau(陸駿光)



髮型及化妝：K_y_o_makeup(陸駿光) 服裝：Y's@IT(陳漢娜)



現年25歲的Hanna要演16歲中學生，她接到劇本時已覺困難，「我拍嘅時候係24歲，但係距離中學都好遠，外型做到已經難，思想要似番仲困難，所以呢方面花咗好多時間同導演傾，就算個角色係早熟，但大家都明只係年輕人覺得自己成熟，其實佢哋唔係真係成熟囉！」



初次合作便要演一對，仲要大搞師生戀，Hanna同嗱喳都承認好尷尬，特別是新人的Hanna，「我哋之前未見過，拍第一場就要喺學校後樓梯攤牌，都真係難㗎！」好在大家夠專業，好快便入戲，「不過我哋休息時一齊坐喺長椅，林善（另一男演員）都話覺得好似一對咁。」不過，由於戲中有場露骨對白戲，兩人未算熟絡去演，連經驗豐富的嗱喳都話場戲好難忘，「嗰場戲講我哋喺課室傾偈，但全程係討論同啲性有關嘅英文字，係幾露骨同尷尬。」Hanna好認同，「女仔講仲尷尬，同埋拍攝編排上我要夜啲先拍番單頭，要情緒連貫對我嚟講係好大挑戰。」



對於電影獲香港金像獎6項提名，但兩人卻冇份，他們都承認有失望，「自己拍得當然希望有好成績啦！不過電影有其他提名，有份參與都開心，我哋都好有信心嗰6個提名全部得獎，因為大家都好努力，同埋做得好好。」



