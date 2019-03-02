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﻿艾粒下月開騷臨場拉嘉賓慳錢

2019-03-02 列印
■少爺占與Donald搞鬼扮紅館工作人員現身。
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　　組合艾粒昨日出席下月舉行的《艾粒BOOM紅館激戰》記者會，少爺占與Donald手持電筒以紅館工作人員Look示人，十分搞笑。他們表示已加開一場，但由於前後檔期均有歌手開騷，應沒機會再加場。記者建議開日場，少爺占即笑道：「我覺得可以開凌晨場，平時做完節目都1點鐘，睇吓Donald體力可唔可以應付啦！」

　　少爺占又透露，二人將在演唱會上分成紅藍兩組對撼，輸掉的一人要表演縮骨功塞入木箱內。至於嘉賓仍在邀請中，Donald謂：「或者臨場拉嘉賓上台，連車馬費都可以慳番。」少爺占坦言一定會請黃偉文（Wyman）來欣賞他們的演出，因對方首度為他們填詞，「錄音前才收到歌詞，第一次感受到那份想喊出來的感覺。」
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