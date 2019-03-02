  • 2019年3月2日 星期六
  • 20º
  • 91%
熱門： 幣少爺裕民坊特金會預算案朗豪坊

日報新聞 > 娛樂

陳庭欣出席珠寶展 戴「幾層樓」上身

2019-03-02 列印
■陳庭欣以性感打扮出席珠寶騷。
■張名雅產後兩個月已回復窈窕。
Previous Next

　　陳庭欣與張名雅前晚出席「珠寶之夜」晚宴，陳庭欣坦言身上珠寶差不多有「幾層樓」咁名貴，所以心情十分緊張，問可有趁機挑選嫁妝？她表示嫁妝應由母親留給女兒，又笑稱：「前輩教過做珠寶活動不要周圍行，否則會將酬勞倒貼買珠寶。」問到男友可有送名貴珠寶？陳庭欣透露早前生日獲男友送上款式簡約的耳環，自己不太喜歡複雜款式，加上性格「大頭蝦」，很怕會弄丟。

　　此外，張名雅誕下第二胎至今已經兩個月，她表示離瘦身目標還差八磅，但身邊不少朋友也讚她收身成功。她謂：「大家都話我似無生過，連老公都笑我係咪搵代母。」她透露大仔出世時，自己堅持用全母乳餵哺，今次誕下細仔，反而學懂放鬆心情，沒有堅持餵母乳。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd