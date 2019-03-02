﻿楊受成力撐《廉政》答謝宴 青雲唔介意同老婆演情侶：我好從容

由麥兆輝執導兼編劇的英皇電影《廉政風雲 煙幕》，前晚舉行答謝宴，一眾演員劉青雲、張家輝、林嘉欣、湯怡、吳浩康、袁富華和何遠東等出席外，英皇集團主席楊受成博士伉儷亦現身參與慶祝，席間舉行抽獎，楊生還即場加碼。青雲被問到續集可讓太太郭藹明跟他扮演情侶，他坦言：「有乜所謂，我個人好從容。」



對於《廉政風雲 煙幕》港澳票房衝破3200萬，麥兆輝坦言滿意；談到若開續集的角色會否延續第一集，他表示仍考慮中。而青雲就笑言導演、老闆滿意，自己就會滿意，若開拍續集毋須預留檔期，因為自己沒太多工作。問到可會讓太太郭藹明參演扮情侶，他大方說：「無所謂！導演話事。（太太OK？）唔知㗎！我有乜所謂，我個人好從容。」對於有份演出電影《我的寵物是大象》捲入官非未能如期上映，青雲說：「官司之間不清楚，而且進入法律程序。（可惜未如期上映？）每部電影有他的故事。」



曬黑家輝戲言似毒犯



缺席該片謝票活動的家輝，笑言簽約時講明，而且有工作在身。談到拍檔青雲首度參與謝票活動好緊張，家輝說：「總有第一次，所以我經歷完第一次就無去，都係專心演戲好些。」曬黑了不少的家輝，搞笑問記者可覺得他似金三角的毒犯，他表示早前於金三角工作了十日，與太陽纏綿好多日，所以自己比較喜歡留在家中。



林嘉欣談到若拍續集甚麼角色也可以，但不想演媽媽，因為要化老妝，加上平時已做媽媽，希望有新鮮感，怕被定型，家輝則笑謂：「好似有啲人拍過色情片，都好難摵甩。」



麥兆輝抽中自己攞獎



答謝宴為慰勞台前幕後，設有抽獎環節，一班主角、導演和監製輪住做抽獎嘉賓，輪到麥兆輝時他竟然抽中自己得一萬元，老闆楊受成見狀即場加碼再攞一萬元再抽過，皆大歡喜。



另外，「中國電影導演協會」公佈18年度表彰大會的初評入圍名單，英皇電影《無名之輩》、《紅海行動》及《邪不壓正》皆榜上有名，其中《無名之輩》榮獲年度影片、年度導演（饒曉志）、年度男演員（章宇）、年度女演員（任素汐）及年度青年導演（饒曉志）共五項提名。《紅海行動》入圍年度影片；《邪不壓正》則入圍年度影片、年度導演（姜文）及年度編劇等。