贊成早安排後事 林嘉欣與老公立定平安紙

英皇集團（國際）有限公司主席陸小曼，帶同旗下藝人吳浩康、曾樂彤還有林嘉欣一起到大欖為善寧會主持「登山善行2019」開步儀式。嘉欣透露早已跟老公一起立下平安紙，保障家人利益。



林嘉欣表示十分支持善寧會，因為5年前她的爸爸在加拿大離世，讓她體會到人於臨終時，家人和病人需要有離世的教育，令他們在生理和心理上得到照顧以及應有的資訊，令事件處理得更好。因為安排得好，家人除了會更舒服外，亦會減少衝突發生。



嘉欣又透露自己早已跟老公一起立下平安紙，她說：「有準備總好過沒有，家人又可跟你一起面對得更好，安排得好才可以保護到家人。」另外，楊太陸小曼被問到怎樣為老公楊受成博士慶祝生日？她表示將會一家人共聚，又笑謂「將自己送給他」。



