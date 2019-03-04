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Baby扮Elsa公主賀30歲牛一

2019-03-04 列印
■Angelababy扮相幾似《魔雪奇緣》的Elsa公主。
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　　踏入30歲的人妻及人母Angelababy（楊穎）仍然好有少女味，日前一班朋友為她舉行生日派對補祝生日，生日會以童話做主題，Baby化身好受小朋友歡迎、《魔雪奇緣》的Elsa公主，造型維妙維肖，網民都大讚她的打扮夠心思，而且城堡蛋糕好夢幻！不過就未見老公仔黃曉明現身派對中。

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