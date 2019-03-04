  • 2019年3月4日 星期一
  • 21º
  • 78%
熱門： 理大王康達預算案鄭伊健北海道

日報新聞 > 娛樂

秋生睇好女拍檔攞獎

2019-03-04 列印
■秋生寄望Crisel可以攞到影后。
Previous Next

　　黃秋生連走兩場，先跟姬素．孔尚治（Crisel Consunji）與李燦琛等出席電影《淪落人》宣傳活動，再現身春茗晚宴，對於鎮宇表示「聞到你（秋生）陣徐就知你贏」，秋生說：「咁誇張？我鬆毛鬆翼了。」又說就算無看過《逆流大叔》都知鎮宇會贏，因為他知爬龍舟很辛苦，而且看鎮宇的硬照就知他很厲害。秋生則對戲中拍檔、同時獲提名最佳女主角及最佳新演員的Crisel很有信心，望對方能奪影后獎就好了。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd