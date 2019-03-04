﻿陳曉華食快餐賀當選華姐 吳雅珠晒後台「胸戰」相

新鮮出爐應屆國際中華小姐冠軍陳曉華、亞軍王慧媛、季軍吳雅珠及友誼小姐鄭子怡出席「后冠及權仗頒贈儀式」，陳曉華透露一早食麥當勞慶祝，她表示：「今日獲得的后冠同權仗會交畀父母，之前曾經講過話放在家中，但有人同我講，全世界都知我住邊，所以會放在保險箱。」



吳雅珠比賽後在社交網上載大量後台噴血泳裝慶祝得獎，個個佳麗都博到盡，夾胸烏身展開「胸戰」；她笑言問過大會，獲批准後才分享，她說：「我覺得參選時自己着泳裝幾好睇，其他時間就不好。（會否努力再保持身材？）不會！太攰，反而好想吃火鍋，不會理會體重問題。」



王慧媛表示回到酒店房躺在牀上好快睡着，並將會兩日後離港，本身從事模特兒工作也很想留港發展，因為覺得香港機會較多。提到她曾承諾得獎後會一次過吃十個漢堡包，王慧媛說：「好多人一聽都被我嚇到，但不知現在能否再挑戰。」