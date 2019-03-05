賀老公42歲牛一 ﻿翠如﻿﻿決心學煮三餸一湯﻿

去年下嫁蕭正楠的黃翠如，昨日出席烹飪中心活動時即席下廚。自認廚藝是BB級的她，坦言老公前排學煲湯給她飲好Warm，所以嚟緊決心學煮三餸一湯賀老公42歲牛一。







去年升呢做蕭太的翠如，認同為另一半下煮可令關係「升溫」，在家通常由老公掌廚。最近老公還趁她忙於拍劇，搵「小三」曹永廉帶他去買材料學煲湯給她飲，感覺很Warm。



今個月23日是蕭正楠的42歲生辰，亦是二人婚後他的首個生日，故翠如決定為老公炮製三餸一湯，她笑言：「其實我煮西餐好少少，但佢鍾意食中餐，仲講咗好多次話想食大蝦粉絲煲，我請教過人，但未識買材料，（搵阿廉幫手？）小三唔能夠經常喺屋企出現㗎！」由於新劇《致所有愛過的人》要拍到4月初，她稱不能與老公外遊慶生了。



