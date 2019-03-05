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李貞賢下嫁整形醫生 27歲前田敦子誕男丁

2019-03-05 列印
　　27歲日本人氣組合AKB48初代一姐前田敦子，去年7月底與《根性青蛙》拍檔勝地涼奉子成婚，昨日勝地涼在社交網公佈喜訊，指前田已於日前順利誕下男B，母子平安。他又公開向妻子前田致謝，大批fans及網民都留言為二人送上祝福。前田的AKB好友高橋南及篠田麻里子同留言：「我都做嬸嬸了，Happy！」

　　另外，鄭秀文《煞科》的原唱者、39歲韓國女星李貞賢昨日在社交網上載一封親筆寫的信件，向外界報喜，宣佈下嫁圈外人，由於對方是一名整形外科醫生，所以4月舉行的婚禮將不會公開。

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