李貞賢下嫁整形醫生 27歲前田敦子誕男丁

意大利北部小鎮伊夫雷亞一年一度的「香橙大戰」周日起登場，在歷時三天的活動中，大批市民和遊客穿上傳統服裝，互相掟橙作樂，氣氛歡樂。不少人雖被掟得一頭一臉都是燈肉碎和橙汁，但仍笑得開懷。 這個源自十二世紀的活動，在每年的二月份舉行，真正起因已不可考，香橙來自意大利南部及西西里島，多達一百萬隻。而今年參與擲橙的人士分成九支隊伍「開戰」。 「香橙大戰」的起源有不同的版本，其中流傳較廣的是中世紀時，當時暴虐的伊夫雷亞公爵企圖強姦一名即將結婚的少女，少女反抗時用利劍將公爵的頭斬下來，事件引發鄉民起來對抗暴政，向權貴的馬車擲東西。

2019-03-05