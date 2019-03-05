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尊尼爆安柏新婚即出軌

2019-03-05 列印
　　荷里活型男尊尼特普與前妻安柏赫特的離婚官司沒完沒了，安柏先告尊尼家暴，但事隔近三年，尊尼近日反控前妻誹謗，要求賠償5,000萬美元（約3.93億港元），尊尼前日又再爆大鑊，指安柏早於他們新婚一個月後，就趁他外出拍戲而出軌「偷食」！尊尼指自己當時正在外地拍戲，安柏趁他不在家，就搭上了電動汽車公司的行政總裁Elon Musk！而Elon昨日澄清，他是在安柏離婚後，才與安柏拍拖。

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