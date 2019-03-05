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林夏薇座駕補裝車Cam

2019-03-05 列印
■林夏薇早前遇車禍令頸椎受傷，目前正康復中。
■楊明坦言有想過結婚，快點與莊思明拉埋天窗。
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　　林夏薇、楊明等前晚現身大埔林村慈善晚宴，早前因交通意外致頸椎受傷的林夏薇，表示已經康復中，故可以着六吋高踭鞋出席。談到車禍，林夏薇表示經一事長一智，以後揸車會更小心，但沒有留下陰影，為保障自己已裝上車Cam(行車記錄儀)。

　　對於堂兄林峯與女友張馨月頻傳婚訊，林夏薇表示不知道，早前返家鄉祭祖，她未有同行，當追問二人是否好事近？她只說：「我不敢回答他的事。」

　　另外，楊明早前剛度過38歲生日，他透露跟女友莊思明、莊思敏及另一位朋友到曼谷旅行，兩位「電燈膽」很識趣，生日那天讓他們過二人世界。至於年紀快到四字頭，楊明笑言也希望快點成家立室，但要等他與女友完成手頭工作才計劃。

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