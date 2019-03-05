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李珊珊積極鍛煉體魄 做運動笑談張家輝金句

2019-03-05 列印
■李珊珊表示是首次拍視頻，並會陸續拍下去。
■李珊珊（左）在片中跟教練在戶外健身。
■李珊珊早前出席慈善音樂會分享抗病經歷。
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　　李珊珊神隱多年後終於復出，早前為好友王賢誌籌辦的慈善音樂會現身，以過來人身份分享抗病經歷，令撐她的粉絲感振奮。珊珊再度表現積極，昨日在微博分享做運動健身片段，並留言提到「尋找自己的故事」、「尋找我的體魄」和「同路人來一齊開始」，非常用心親自示範如何做康復運動。珊珊在片中全副運動裝，又在公園鋪瑜伽墊，狀態比之前出席音樂會時更好。雖然後段做有些動作略見吃力，但她笑言︰「今日唔係狀態啫，學張家輝話齋，今日冇唔代表聽日冇。」

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