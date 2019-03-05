﻿率玄學會新春團拜 李丞責博士教攝太歲攻略

踏入己亥年(豬年)，豬、蛇、虎、猴四個生肖犯太歲，上周六(2日)年廿六中午吉時，著名堪輿學家李丞責博士帶同太太劉倩婷，率領其玄學會VIP尊貴會員假荃灣圓玄學院舉行一年一度的「新春團拜暨攝太歲齋宴」。當日，李博士的胞兄李再唐、好友何麗全和鄭丁港太太楊素梅等及約百會員雲集，享用齋菜同時又抽獎，皆大歡喜。最後，李博士帶隊往元辰殿，教大家攝拜太歲的方法，讓眾人可以在豬年行好運、過肥年。



上周六中午，李丞責夫婦、胞兄李再唐、亞洲電視行政總裁何麗全、太陽國際主席鄭丁港太太楊素梅、少年食神林澄光(Michael)等人在圓玄學院素菜館舉行新春團拜。席上，李博士一如以往，先會解說一下己亥年的歷史，他耳熟能詳說：「己亥年太歲為謝太大將軍，明朝時降生於臨晉，名謝廷輔，亦名謝太……因為積德，謝太歷代後人為官，更有官高至翰林之位。本年生肖豬、蛇、虎和猴人士為『犯太歲』外，名字內有姓『謝』，或『言』、『寸』、『太』、『廷』、『車』字者，均與太歲相沖犯。連名字有『仁』、『虫』、『太』偏旁者或發音相近的人均為犯太歲。凡今年犯太歲者，多感壓力沉重工作不順利，小人相害，容易與人爭執，甚或官非、疾病、意外。因此，凡犯太歲者，如無宗教異見，可考慮攝太歲，以太歲『謝太』大將軍為榜樣，施恩不望報，不存貪念。」



不宜大貪



其後，李博士主持抽獎環節，中獎學員可揀選師傅送出的吉祥物、以及《豬聯璧合李丞責2019豬年運程》書等。李博士一邊抽獎，一邊贈言：「香港人最關心是樓巿和股巿，睇番今年『流年飛星圖』有八白星，代表財星或人丁興旺嘅星，但八白入咗中宮受制受困，所以豬年經濟會停滯、是穩守的一年，大家要忍耐一下。投資方面，想賺大錢的朋友，今年不宜大貪，小獲利多開心呀！」最後眾人享用完素菜，跟隨李博士以柚葉掃頭、擦手(喻意淨化心靈、洗走頹氣)，再入元辰殿攝太歲。過程中，李博士每遇學員及途人要求合照，他都有求必應，攝太歲日頓變歡樂旅行團。



採訪 : 李權威