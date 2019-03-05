  • 2019年3月5日 星期二
  • 26º
  • 79%
熱門： 西九奪命車禍城巴預算案理大政協

日報新聞 > 娛樂

﻿攝太歲程序

2019-03-05 列印
Previous Next

  李丞責博士謂按傳統，宜在驚螫(3月6日)前到祀廟攝拜太歲，但太歲誕在年中，盡快去亦可。

先拜斗姆元君

  李博士以「魁星踢斗」姿態，率眾先拜六十甲子的統領者斗姆元君，上香一炷(三支)參拜，再跪下以蓮花手奉上檀香，默念祈求語句。太歲衣上用筆寫上犯太歲者的姓名、年齡及出生年月日資料。

再拜當年太歲

  然後向當年太歲謝太大將軍上香一炷祈願，口稟或心中默唸祈求語句。再向自己出生年之太歲祈求。最後往其餘太歲神前，各上清香一炷。參拜完畢，將已疊好的太歲衣寶攜往化寶爐焚化。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd