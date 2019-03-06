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馮盈盈搞到男友呷醋 狂影王浩信Body

2019-03-06 列印
■左起：高海寧、王浩信及馮盈盈為《極道怪咖》開工。
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　　馮盈盈、王浩信與高海寧昨日為新劇《極道怪咖》拍外景，馮盈盈透露王浩信在劇中被靚女包圍，自己亦有眼福，可以欣賞王浩信赤裸上身騷肌打拳。她大讚浩信很專業，雖然開工好攰，仍堅持健身，操到有腹肌及二頭肌。盈盈還帶備了私家相機拍攝花絮，影了很多王浩信的Body相。問男友身形可有這麼Fit？盈盈笑稱不及王浩信，又大爆男友見到她為王浩信影的Body相有點呷醋，她解釋只是影花絮，並叫男友不要誤會。

　　此外，王浩信笑言最近拍了一場桑拿戲，還有在背部紋身及打拳等，所以操得比較辛苦。



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