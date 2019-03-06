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天堂鳥Tyrese晒肌谷新歌

2019-03-06 列印
■天堂鳥近日簽約新公司，再闖樂壇。
■Tyrese為這場出浴戲，狂做掌上壓。
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　　三人男子組合BOP（天堂鳥）近日回歸香港樂壇，推出新歌《故作瀟灑》，日前拍攝MV時，三子都獲安排與三位女生演對手戲，更需要其中一位成員拍出浴戲，Gordon與Lincoln一力推薦Tyrese擔此「重任」；Tyrese表示：「由籌備到正式拍攝只有兩個星期，實在減唔切肚腩，好在導演話影唔到肚腩，我都可安心啲！」話雖如此，Tyrese在埋位前狂做掌上壓，務求展示最佳身段。

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