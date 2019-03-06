鄭嘉穎指老婆自決未坐完月開工搵真銀

馬季已完成了五十一次賽事，姚廄只取得十三場頭馬，而且整個一月份只贏了一匹「旌暉」，二月也獨勝出一匹「小鳥敖翔」，可知搏殺手風如何。不過姚本輝畢竟經驗老到，而且經得起風浪，一時間的低潮，相信只因倉內一些舊馬評分高企，而質新馬進度又未配合之故，但筆者從不懷疑練者的功力，所以凡遇上減夠分的姚廄馬，還是願意投信任一票。 第三場四班一二○○米。「開心有你」上季雖然未有頭馬交出，但一再在三班負重磅上名，甚至在二班也跑過殿軍，即使馬兒今季轉七歲後稍有退化，也非一般四班馬可比，何況牠季內在三班也非全無表現。 就以198場次為例，壓地後偏差大利內欄，即是筆者一再提及「冇欄冇命」的賽夜，而「開...

2019-03-06