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鄭嘉穎指老婆自決未坐完月開工搵真銀

2019-03-06 列印
■嘉穎被兒子融化了，多添了笑臉。
■Jessica C.低胸上陣甚搶鏡。
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　　鄭嘉穎榮升父親後昨晚出席公開活動，同場還有性感上陣的Jessica C.。談到太太陳凱琳日前未坐完月就出關工作搵真銀，嘉穎指是太太的決定，他說當然想太太先坐完月，但夫婦要互相尊重，大小事也會讓太太決定。

　　新手爸爸每當提到囝囝鄭承悅（Rafael）即禁不住露出慈父的笑容，嘉穎說：「入產房的情景既興奮又輕鬆，麻醉師播着輕快歌曲；剪臍帶的感覺就比我想像中『韌』，不容易剪；當時亦自自然然眼濕濕。BB係頑皮仔，我叫佢做皇上，事關要甚麼要就即刻要，唔等得會大叫，好可愛。Rafael最高試過要換片17條尿片！我都有幫BB沖過涼，有5個人爭住湊同抱，我就變了陪月員，專職陪太太坐月。（滿意太太上圍升Cup？）多謝，點樣我都滿意。」

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