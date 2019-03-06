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撐合演名作《滾滾紅塵》　林青霞封口不提舊愛秦漢

2019-03-06 列印
■青霞昨晚在寶島亮相首映禮。
■青霞憑與秦漢合演的《滾滾紅塵》榮膺金馬影后。資料圖片
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　　林青霞昨晚在家鄉台灣，出席與舊愛秦漢合作、90年公演的經典愛情電影《滾滾紅塵》數位修復版首映禮。

　　青霞前日抵台時相當低調，走VIP通道離開機場前往下榻的飯店。青霞和丈夫邢李㷧屢傳婚姻疑有變化，今年初更瘋傳她跟秦漢「領證結婚」，秦漢的經理人隨即否認謠言。寶島傳媒紛追問青霞目前是否單身、婚姻現況及有關秦漢等等問題，她只是笑而不語，未有回應。

　　青霞昨晚在首映禮上表示：「《滾滾紅塵》可說是我電影生涯的里程碑，也讓我得了人生唯一的一座金馬獎，我拍了100部戲，90年前我在台灣都是拍文藝愛情戲，90後我多在香港拍武打戲，《滾滾紅塵》是我的分水嶺。」

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