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Sammi病瘉復出玩健身

2019-03-06 列印
■病癒的鄭秀文心情特別靚。網上圖片
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　　鄭秀文（Sammi）上月因右膝筋腱發炎要撐柺杖行路令人憂心，不過近兩天她已連發兩條踏健身單身的短片、再加上一張笑容滿臉看膝蓋的磁力共振報告，圖文片並茂的公告病瘉喜訊。

　　Sammi留言指：「從受傷到康復，Mi對於身體有很大的、很大的感悟，這廿天我的生活和習慣毫無預兆的起了『超大美好改變』。」她還透露稍後會慢慢跟大家分享全新生活的改變。

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