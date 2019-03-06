鈕承澤踩單車到場，表現輕鬆表示還謝謝傳媒關心。審訊結束後他強調：「我的態度一直沒改變，一定會負起責任，不會逃避，堅信司法有正義裁決，我從沒有威脅、強迫他人的意圖。」
鈕承澤涉性侵出庭受審
鈕承澤踩單車到場，表現輕鬆表示還謝謝傳媒關心。審訊結束後他強調：「我的態度一直沒改變，一定會負起責任，不會逃避，堅信司法有正義裁決，我從沒有威脅、強迫他人的意圖。」
哭訴丈夫獨力養六人 城巴司機遺孀：小朋友無咗爸
前天西九龍快速公路發生車禍，奪去兩名司機的性命，拆散兩個美好家庭。直撼貨車喪命的城巴司機蘇國偉，一人工作供養六名家人，包括太太、四名年幼或在學的子女，以及八十歲癱瘓的母親。蘇太驚聞噩耗，哭了一整天，昨...
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今年GDP增長目標6.5% 李克強減稅谷經濟
國務院總理李克強昨在政府工作報告表示，今年經濟社會發展任務重、挑戰多、要求高，今年GDP增速目標為百分之六至六點五，並實施更大規模的減稅。 他指出，製造等行業現行百分之十六的稅率將降至百分之十三，交通建築等行業稅率則由百分之十降之百分之九，確保主要行業稅務負擔減低。 同時，李克強提出多項民生政策，大力加社區強養老機構的稅務減免，針對實施全面兩孩政策後的新情況，發展多種嬰幼兒照護服務，今年亦要推進「廁所革命」，垃圾污水治理，建設美麗鄉村。 去年經濟穩中有進 他回顧去年情況時亦表示，去年經濟發展總體平穩、穩中有進，社會大局保持穩定，在中國共產黨領導下，中國人民有戰勝任何艱難險阻...
2019-03-06
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定期舉行彈道導彈防禦演習 美以共同對抗伊朗
據美聯社報道美國首次在以色列部署具備攔截導彈能力的美國薩德導彈防禦系統，反映美以兩國關注伊朗的導彈威脅。以色列總理內塔尼亞胡表示，部署薩德系統有助增強以色列應對中東地區威脅的能力，並進一步證明美國對以色列的安全承諾。 以色列一直關注伊朗發展長程導彈，亦面對黎巴嫩真主黨的導彈威脅。以軍新聞發言人孔里庫斯指，薩德導彈防禦系統將部署在以色列南部。而今次部署旨在增強以色列的防空能力，與當前任何特定事件無關。 這是美國薩德系統首次在以色列部署。孔里庫斯強調，今次部署只屬暫時性，僅作為演習的一部份 ，不會永久併入以色列防空系統，他續指根據以軍情報分析，從黎巴嫩延伸至以境內的所有跨境...
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遙望獅子山景 霞明閣通透廳堂別致舒適
九龍塘筆架山豪宅地段，山上不少老牌豪宅，例如今次介紹的霞明閣，樓齡50年，主打中型單位，市場正有一個單位放售，實用面積758方呎，採3房間隔，大廳外連露台，能夠遙望獅子山外貌及一帶山景，環境開揚。 ...
2019-03-06
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營運模式互補 冀接駁力能倍增 國泰洽購香港快運 進軍廉航
國泰航空（293）昨日確認，正在洽購海航集團旗下的香港快運（HK Express），為殺入廉航市場邁出第一步。據悉，海航另一家子公司香港航空，原來均非國泰及海航重點考慮的交易對象，雙方選擇快運旨在擴大...
2019-03-06
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作客8連勝鼓動奇蹟 狂魔反「聖」
射手盧卡古各賽事近兩場入四球，率殘陣的曼聯連勝。今晚歐聯十六強次回合，看守領隊蘇斯克查更挾領軍各賽事客軍八連勝的球會紀錄造訪巴黎聖耳日門，力圖克服首回合負0:2的劣勢奇蹟反勝晉級，逾五倍冷門客勝博得過。（Now643、有線656、616台周四凌晨4:00直播） 紅魔上周六英超主場3:2險勝修咸頓後，近四場聯賽三勝一和，雖然陣中傷停人數多達十人，但盧卡古近兩場聯賽獨取四球，確保球隊鋒力。蘇斯克查也對愛將信心十足：「他具備射手質素，能左右開弓。」再者，曼聯作客八連勝創球會歷史，抗壓能力可見一斑。 PSG兵殘存隱憂 聖日耳門各賽事七連勝，包括歐聯十六強首回合作客2:0勝曼...
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5月抵港 《戰馬》舞台馳騁
英國國家劇院（The National Theatre of Great Britain）繼去年於《香港藝術節》舞台上演《深夜小狗神秘習題》，今年再度為香港觀眾引進好劇目──《戰馬》，演員與大型馬匹木...
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拍《非分》晒蠱惑美臀 阿Sa跳鋼管舞跳到見血
繼08年《戲王之王》、15年《雛妓》後，阿Sa最近再憑電影《非分熟女》獲提名金像獎最佳女主角，被指完全收服百億太子爺男友石恆聰、年尾好事近的她坦承得到提名似讀書時派成績表，「考到前五名都好叻啦！」之前...
2019-03-06
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社論——北上安老是出路
香港不少民生問題，都與土地緊絀有關，除了大眾關注的上車難，還有急需援手的安老服務，因院舍宿位難求，長者被迫長期忍受輪候之苦，即使有位，環境亦遠低於合理期望。 現時安老院與殘疾人士院舍住客的最低人均面積定為六點五平方米。社署建議將需要高度照顧宿位的最低人均面積，上調至九點五平方米，而中度及低度照顧宿位則增至八平方米。但院舍缺乏擴展空間，難以即時推行，至少需要八年過渡期。有立法會議員批評過渡期太長，而未來宿位需求只增不減，問題只會愈來愈嚴重。 為弱勢社群着想，最快、最可行的方法，唯有向北望。其實，部份志願機構早在廣東設立安老院，但港人反應不熱烈，主要原因，是子女想父母在不遠處入...
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頭號目標——開心有你條件齊備
馬季已完成了五十一次賽事，姚廄只取得十三場頭馬，而且整個一月份只贏了一匹「旌暉」，二月也獨勝出一匹「小鳥敖翔」，可知搏殺手風如何。不過姚本輝畢竟經驗老到，而且經得起風浪，一時間的低潮，相信只因倉內一些舊馬評分高企，而質新馬進度又未配合之故，但筆者從不懷疑練者的功力，所以凡遇上減夠分的姚廄馬，還是願意投信任一票。 第三場四班一二○○米。「開心有你」上季雖然未有頭馬交出，但一再在三班負重磅上名，甚至在二班也跑過殿軍，即使馬兒今季轉七歲後稍有退化，也非一般四班馬可比，何況牠季內在三班也非全無表現。 就以198場次為例，壓地後偏差大利內欄，即是筆者一再提及「冇欄冇命」的賽夜，而「開...
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