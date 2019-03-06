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鈕承澤涉性侵出庭受審

2019-03-06 列印
■鈕承澤神態自若踩單車去受審。
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　　台灣男星兼導演鈕承澤早前拍攝新片期間涉性侵一名女工作人員，被控強制性交罪，案件昨日在台北地檢署首次開庭。

　　鈕承澤踩單車到場，表現輕鬆表示還謝謝傳媒關心。審訊結束後他強調：「我的態度一直沒改變，一定會負起責任，不會逃避，堅信司法有正義裁決，我從沒有威脅、強迫他人的意圖。」



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