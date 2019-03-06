﻿拍《非分》晒蠱惑美臀 阿Sa跳鋼管舞跳到見血

繼08年《戲王之王》、15年《雛妓》後，阿Sa最近再憑電影《非分熟女》獲提名金像獎最佳女主角，被指完全收服百億太子爺男友石恆聰、年尾好事近的她坦承得到提名似讀書時派成績表，「考到前五名都好叻啦！」之前阿Sa在《非分》中性感跳鋼管舞的劇照震撼曝光令全城嘩然，她笑笑口自爆因為拍得太忘我，收工才發覺雙腳瘀黑，連腳趾公爆甲血流如注都唔知。另對於36歲依然Keep到一副好身材，又圓又翹美臀獲讚好，她笑言出咗唔少蠱惑。







阿Sa今次為部戲專登去學鋼管舞，更一跳愛上，「雖然唔容易學，但係我跳完幾鍾意喎！我應該會繼續學落去，係個幾好嘅運動。」講到拍跳鋼管舞戲份，阿Sa吃了不少苦頭，「排嘅時候始終會留力，拍完後先發覺自己雙腳瘀晒，唔係普通嘅瘀，係黑晒嗰種，仲要其中一隻腳趾公爆甲流血，我拍時真係唔覺得痛，我懷疑可能着住對高跟鞋踭踩到自己隻指甲，搞到爆咗。」阿Sa表示每次拍戲都好似食咗止痛藥咁，咩痛都會唔記得，「可能太投入角色，好似上身咁。」



着衫避重就輕



看過電影或劇照，肯定對阿Sa的鋼管舞造型好大反應，除了鮮有的性感，另一重點當然覺得她身材好，但原來她事前無特別準備過，「最初都冇諗啲衫性唔性感，角色只係普通人，所以我冇特別做咩準備，但角色係個好偏食嘅人，所以應該都係瘦嘅。（大家都讚你fit爆，屁股翹翹？）條褲我加咗手腳，後面車多咗個摺會緊啲，除咗冇咁容易走光，仲會包得個Pat Pat靚啲。其實我比以前肥咗好多，之前未試過超過100磅，o依家維持喺100零幾磅咁，加埋成日水腫，真係會差好遠。咁我就會避重就輕，好似你今日見我着長袖衫，就知我手臂肥咗啦！哈哈！」



想「龍虎豹」齊拍戲



雖然有性感演出兼受傷，但阿Sa強調不算犧牲，「我唔覺得咁樣算係犧牲或者付出，本身都要對劇本或角色有感覺先拍，講真口依家拍戲唔係吓吓為開飯，為好劇本減片酬我都肯制，今次都係減咗啲，因為新導演（曾翠珊）同埋係電影發展基金資助嘅。」講到獎項，阿Sa話得唔到都唔會太失望，「嘩！得到前五名都好叻啦！唔得獎唔會覺得你差，亦唔會冇晒信心。但如果得獎，除咗係對自己鼓勵外，最重要係幫到套戲手，真係會有啲使命感㗎！學華哥（任達華）話齋『去拍戲會幫到好多人有工開』，如果得獎會對套戲有幫助，咁政府或者投資者先會繼續投資，好似好偉大，但係對成行都係好事嚟。」講到口依家最想拍嘅戲，阿Sa話一定是「龍虎豹」呢個組合開電影，阿Sa話同容祖兒及阿嬌（鍾欣潼）一齊開工肯定勁開心，她已經落手落腳去速成呢件事，不過孭飛做監製或顧問就咪搞。



撰文：杜淑霞 攝影：李維隆 髮型：Heibie Mok@hairculture



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