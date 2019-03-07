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﻿關8錦戶亮傳擬退隊離巢

2019-03-07 列印
■錦戶亮被指有意離巢，向尊尼提出解約！網上圖片
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　　日本最大偶像工場尊尼事務所，繼SMAP兩年前解散後，現任一哥組合嵐亦宣佈明年底停止活動，昨日再有指組合關8成員錦戶亮亦即將退隊，並會離開尊尼作個人發展。

　　據日本《週刊文春》報道，錦戶亮現時與尊尼進行商討，並且已向高層表明想離巢，雙方亦正在協議當中。該雜誌又指，於去年成員澀谷昂退出關8時，其餘成員中只得錦戶亮提出過不如解散的建議，錦戶亮的隊友當時已感到他似乎亦不想留在關8。據指錦戶亮與尊尼仍在商討中，大約到夏天就會作出決定。
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