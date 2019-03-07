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﻿彭妮露為老佛爺首行天橋

2019-03-07 列印
　　時裝巨人「老佛爺」Karl Lagerfeld上月因胰臟癌病逝，享年85歲，其主理的時裝品牌前日在巴黎時裝周舉行時裝騷，亦是老佛爺為品牌設計的最後一季時裝，大會在時裝騷開始前為老佛爺默哀一分鐘。

　　英國「粗眉模」Cara Delevingne打頭陣行鋪滿雪的天橋，西班牙女星彭妮露古絲更首度行天橋，她手上拿着白玫瑰，時裝騷背景音樂用上已故歌手大衞寶兒的《Heroes》，向猶如英雄的老佛爺致敬，謝幕時亦有模特兒忍不住落淚。圖：美聯社
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