設生育獎金鼓勵大仔造人 ﻿喬寶寶恨抱孫出口術﻿

去年喬寶寶的大仔「印度豹」Inderpal與醫師太太Manjit結婚，寶寶榮升老爺未夠半年已急不及待「出口術」想做阿爺，最近在胞姐兒子的婚宴上開出期票，揚言兩表兄弟邊個先報喜，他和胞姐就會資助他們一年，每個月有1千英鎊（約10,374港幣）的生活費，務求用錢鼓勵後生仔盡快趕工造人。採訪：方騫平



日前，喬寶寶在有份做老闆的水果店春茗上做司儀兼表演嘉賓，更和契姐「黑妹」李麗霞大唱粵曲《游龍戲鳳》助興，合唱前李麗霞公開「彈」寶寶唱得唔夠好，點知兩人相當合拍，印度人寶寶唱粵曲唱得有板有眼，掀起高潮，贏來全場掌聲，最後寶寶仲抽到一千蚊大利是。對於歌喉被契姐質疑，喬寶寶解釋：「唔係真嘅，佢只係想搞吓氣氛啫。」



低調慶結婚29周年



當晚喬寶寶走均全場好落力，他說：「去年市道麻麻，兼且競爭太大，所以只能分得8萬幾港元紅股，不過我相信只要生果係靚，點都會有人追捧。」春茗後喬寶寶即飛返印度出席姨甥仔婚宴，全家五兄弟姐妹，四兄妹賀大家姐娶新抱，夾錢全包宴包起至親住宿連飲食一星期，擺足三日酒席，每人再畀十萬盧布（約萬多港元）人情給大家姐，兼送金鈪賀一對新人：「我哋好少要後生出錢，兄弟姐妹咁好感情，出錢出力冇計嘅，我同大姐話鬥快抱孫，邊個先有孫抱，就會資助後生一年，每個月有1千鎊生活費。」



另外，結婚29周年的寶寶無意搶家姐風頭，今年同老婆食餐飯低調處理：「咁多年嚟我計計埋埋借咗過百萬港元幫兄弟，我老婆都冇意見，佢好明白事理，呢個老婆好好，好似老友咁，又細心照顧行動不便細仔，我希望每一世都係呢個老婆，雖然係盲婚啞嫁，但我哋感情好好，結婚30年吵架唔夠3次。」



