楊埕開戲捧自己 許亦妮年紀大拒行性感

前晚，落選港姐楊埕舉行26歲生日會，久未露面的11年港姐季軍許芷熒（前名許亦妮）、黃百鳴及蔡一鳳等到賀。楊埕透露最近投資了6位數字開製作公司，她坦言不會放棄幕前亦不排除開戲捧自己。



許芷熒想開設視頻及出書教煮餸做KOL，「我視鼎爺（李家鼎）為偶像，看過他的節目及食譜，更曾想到他的餐廳，求他收我為徒，哈哈！」問到是否不想再行性感？她說：「以前我後生，心態沒那麼驚，現在年紀大要收埋，應該也不會有人想睇啦！23、4歲跟30歲已差好遠，哈哈！」



