接受蔡思貝挑戰 王梓軒街頭示愛

因為蔡思貝覺得王梓軒新歌《邊緣引力》好好聽而且歌詞好有意思，所以邀請梓軒接受挑戰，就係要佢喺銅鑼灣人來人往嘅十字路口中間，好大聲咁向全世界宣佈最愛係乜嘢？梓軒未驚過立即迎戰。



日前，梓軒喺銅鑼灣Sogo外當住數百人大聲呼喊：「我愛蔡思貝，I love you Sisley! 思貝我鍾意你感性得嚟又爽朗，怕羞得嚟又豪邁，傻得嚟又好有智慧，嗲得嚟又好夠兄弟，好對唔住！你生日我唔能夠同你慶祝，我想借呢個機會同現場嘅朋友唱首生日歌你聽。」對於公開表白，梓軒話連續兩年miss咗同思貝慶祝生日，加上好老友，就不如玩大佢。



