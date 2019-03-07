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黎燕珊獲女兒鼓勵拍拖張嘉兒買大牀迎幼女

2019-03-07 列印
■腹大便便的張嘉兒，將再為人母。
■珊姐唔介意未來另一半曾結婚有小孩，因為大家是同路人。
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　　昨日，張嘉兒及黎燕珊出席時裝設計大賽記者會，預產期五月的張嘉兒仍踏3吋高跟鞋現身，談到B女快將出世，她表示不太緊張，會在家擺放更大的牀好讓跟兩位女兒一齊瞓覺。

　　張嘉兒透露長女與她一起睡覺，若幼女一樣黐實她就無覺好瞓。她說：「大女知道自己做姐姐，她會聽我個肚，好似好錫BB。」提到早前搭小巴遺失老公所送的鎖匙包，最後失而復得。她說：「老公叫我啲lucky唔好用喺呢啲小事度，知道失而復得好開心，不過我試過搭地鐵唔見嘢都執得返。」黎燕珊表示女兒鼓勵她拍拖，雖然有追求者，但笑言覺得對方配不起她，又否認要求高，反而覺得財富是其次，最重要有同樣的宗教信仰。

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